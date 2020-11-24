خلال اجتماع مشترك.. نقيب المهندسين: لا تفريط في أي أصل من أصول النقابة

أكد المهندس هاني ضاحى نقيب المهندسين أنه لا تفريط في اصول النقابة ، وقال " لن نبيع اي اصل من اصول النقابة ، وسيتم تشغيل كل المشروعات الإستثمارية بما يحقق أكبر عائد ممكن لصندوق النقابة ".

وأضاف " سنضخ استثمارات جديدة في المشروعات الرابحة ، وسنحول أنشطة المشروعات غير المجدية إقتصاديا إلى أنشطة مجدية ومربحة".

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين مساء اليوم الإثنين في الإجتماع المشترك بين هيئة مكتب النقابة ، والمكتب الفني للنقابة ، والذى إستمر لأكثر من 3 ساعات.

ومن جانبه أكد الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد رئيس المكتب الفني للنقابة أن الهدف الرئيسي للمكتب الفني للنقابة هو تحقيق نقلة نوعية ضخمة لإستثمارات النقابة خلال الفترة القادمة.

وفي ذات الإتجاه شدد الدكتور مهندس إبراهيم فوزي - وزير الصناعة السابق وعضو المكتب الفني للنقابة على ضرورة أن يكون للنقابة دور استثماري لإستغلال الاصول والمشروعات التي تمتلكها .. وقال " بيع أي أصل من اصول النقابة مستبعد تماما ، فلا بيع لأي مشروع من مشروعات النقابة " .

وكان المكتب الفني للنقابة قد عقد إجتماعا مشتركا مع هيئة مكتب النقابة حضره المهندس محمود مغاوري - الأمين العام ، والمهندس أحمد عثمان - وكيل النقابة ،والمهندس محمد عبدالعظيم – وكيل النقابة ،والمهندس محمد ناصر -أمين الصندوق والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد .

استعرض الإجتماع ما توصلت إليه مجموعات العمل التي شكلها المكتب الفني لدراسة المجمع الصناعي بكفر بيع بالمنوفية ، ومصنع المكرونة بالاسماعيلية ، وإنشاء شركة استثمارية لصندوق المعاشات (المالك للأرض وتراخيص مستشفي المهندسين 46746 ببدر) حتى يتسنى دعوة مستثمرين للمشاركة في هذا المشروع ، بالإضافة إلى مناقشة طرح أرض سيتي ستار بين المطورين العقاريين للتقدم بعروض للمشاركة مع صندوق النقابة في استغلال تلك الأرض بما يحقق أكبر عائد إستثماري منها.

وبعد مناقشات مستفيضه تم الإتفاق على ضرورة إنشاء النقابة لشركة استثمارية قابضة ، تتبعها عدة شركات ، تتولي كل شركة منها مسئولة مشروع واحد من مشروعات النقابة المختلفة ، على أن يمتلك صندوق النقابة نسبة 99.8% من الشركة القابضة وما يتبعها من شركات والنسبة الباقية تمتلكها مصنع المكرونة أو المهندس للتأمين ، أو اي مشروع آخر من مشروعات النقابة.

واشاد الدكتور هاني سري الدين – الخبير الإقتصادي وعضو مجلس الشيوخ ، بهذا التوجه ، وقال خلال مشاركته في الإجتماع إن هذا التوجه سيتيح للنقابة تطوير استثماراتها بشكل كبير، كما يتيح لها الدعوة لإكتتاب عام في مشروعاتها ، وقبول مشاركة مستثمرين في مشروعات النقابة بما يؤدي في النهاية لتوسعات كبيرة في تلك الاستثمارات.

وفيما يتعلق بمستشفى المهندسين تقرر التواصل مع مكتب عالمي لإجراء دراسة جدوي شاملة لمشروع المستشفي ، كخطوة أولى لطرح المشروع أمام المستثمرين للمشاركة فيه ، في ضوء ماستنتهي إليه دراسة الجدوي.

واستعرض الدكتور مهندس شريف هدارة – وزير البترول السابق وعضو المكتب الفني ، التقرير النهائي لما توصلت إلية اللجنة التي يترأسها والتي كلفها المكتب الفني لدراسة حال المجمع الصناعي بكفر ربيع بالمنوفيه ، فأشار إلى أن المصنع مقام على مساحة 7.5 فدان في منطقة متميزة ، وتم تقدير قيمته عام 2018 بمبلغ 86 مليون جنيه .. وقال "هدارة" مجموعة العمل إنتقلت إلى مصنع كفر ربيع ، ورصدت بعناية على أرض الواقع كل محتواياته، وكل ما يتعلق به من تراخيص ومستندات وإنتهت إلى طرح 5 بدائل.. أولها تشغيل المجمع ذاتيًا (فنيا وإداريا وتجاريا) عن طريق النقابة مباشرة، وهو ما تم استبعاده.. البديل الثاني، المشاركة مع مستثمرين في هذا المجال، مع مشاركة النقابة برأس المال، الأمر الذي تم استبعاده أيضا، إذ إنه ليس من الحكمة العمل بالمشاركة، خاصة مع الوضع الحالي الضعيف للمجمع وعدم توافر السوق أو العميل.. بينما كان البديل الثالث هو التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة المجمع لصالح النقابة، مع عدم تحمل النقابة لأية أعباء أو استثمار، وهو ما كان مصيره الاستبعاد مثل الأول والثاني.. فيما كان طرح البديل الرابع يتعلق ببيع المجمع.. أما عن البديل الأخير فهو إيجار المجمع الصناعي، وذلك بغرض تعلية قيمته.

واضاف " ما دام بيع المصنع مستبعد تماما فإن الافضل هو وجود كيان مستقل يضع المصنع في وضعه القانوني والفني، ويقوم بطرحه للإيجار لأقل مدة إيجار لمن يتقدم بأعلي قيمة إيجارية ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على المعدات، وعدم تحمل النقابة لأي تصليحات، مع مراعاة المعاينة المنافية للجهالة.، على أن يتم طرح المصنع فيما بعد للمشاركة بنظام (T O R).

وطالب الدكتور حماد عبدالله بوضع اساس يسير علي هداه كل من يتولى مسئولية النقابة .. وقال " من الأفضل أن تكون حصة النقابة في كل مشروعاتها 49% والنسبة الباقية تكون لمستثمر يتولي هو إدارة المشروع وتحصل النقابة على 49% من الإيرادات دون تحمل مخاطر الإدارة والتشغيل".

وفيما يتعلق بمصنع المكرونة بالإسماعيلية عرض الدكتور مهندس ابراهيم فوزي ما توصلت إليه مجموعة العمل المكلفة بدراسة حال المصنع وافضل سبل استغلاله ، فاشار إلى أن المصنع متوقف تماما ، ويحتاج إلى 26 مليون جنيه لإعادة تشغيلة وضمان توفير صيانته لمدة 3 أشهر ، وقال أن المصنع في حالة اعادة تشغيله ، سيكون قادرا على إنتاج 36 طن مكرونة يوميا ، ووسيصل الربح في كل طن ما بين 1000 و1500 جنيه ، مشيرا إلى أن المصنع مقام على ربع مساحة الأرض المخصصة له ، والباقي ارض مزروعة بالمانجو المثمرة وغير المستغله بشكل حقيقي.

وتقرر إجراء دراسة جدوي تجيب عن سؤال : هل السوق يستوعب انتاج المصنع في حالة عودة تشغيله ، وبناء على تلك الدراسة يتحدد افضل الحلول التي يتم بها التعامل مع المصنع ، مع البدء فورا في دراسة أفضل سبل إستغلال الأرض الفضاء المحيطة بالمصنع

وشدد المهندس هشام ابو سنه رئيس نقابة القاهرة على أهمية دراسة السوق اولا لمعرفة مدي القدرة على تسويق انتاج المصنع في حالة عودة تشغيله ، مع الاستعانة بمتخصصين في الدعاية والتسويق للترويج لمنتجات المصنع .. وقال " اذا إكتشفنا أن السوق متشبع بمنتجات المكرونه ، فليس هناك ما يمنع من تحويل إنتاج المصنع لمنتج أخر .

وأكد الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق وعضو المكتب الفني ان مصنع المكرونة أقيم على أحدث طراز في الثمانينات بواسطة كبرى الشركات السويسرية ، وكان مؤهلا ليواصل العمل حتى الأن بكفاءة كبيرة ، ولكن سوء التشعيل والصيانة تسبب في توقفة عن الإنتاج "

وفيما يتعلق بأستغلال أرض سيتي ستار قدم المهندس جلال شره – خبير المشروعات الهندسية ، مقترحا باستغلال أرض سيتي ستار باقامة محلات يتم تأجيرها ، مؤكدا أن هذا المشروع سيحقق للنقابة دخلا سنويا يصل إلى 350 مليون جنيه.

وقرر المكتب الفني تشكيل مجموعة عمل تضم الدكتور مهندس عبدالله غراب وزير البترول السابق والدكتور مهنس هشام عرفات والدكتور مهندس شريف هداره لوضع دراسة دقيقة لكيفية استغلال أرض سيتي ستار على أن يتم الإنتهاء منها خلال شهر.. اجتمع المكتب الفني برئاسة...

ا.د.م حماد عبد الله حماد وبحضور

ا.د هاني سري الدين

ا.د.م هشام عرفات

ا.د.م ابراهيم فوزي

ا.د.م شريف حماد

ا.د.م حكيم العفيفي

د. طبيب ايهاب العيوطي

م.ا سيف الله ابو النجا

د.م رؤوف درويش

م. عبد الله غراب

م. شريف هدارة

م. محمد سماحه

كما حضر عن الجمعية العمومية للنقابة د٠م جلال شره لطرح فكرة مشروع لاستغلال أرض سيتي ستارز