نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ القاهرة يكشف تفاصيل إنشاء محور جديد يربط مدينة نصر وطريق السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أجهزة محافظة القاهرة، في تنفيذ إزالات منازل عزبة الهجانة، لإنشاء محور يربط بين العاصمة وطريق السويس.

وأوضح المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحور يبدأ من طريق الشهيد مرورًا بمنطقة سوق السيارات وداخل عزبة الهجانة حتى طريق السويس.

وأضاف "صابر" الأجهزة التنفيذية للمحافظة قامت بإزالة 12 عقار اليوم، بالإضافة إلى إزالة كافة التعارضات والإشغالات والتي تنفذها القوات المسلحة لربط مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس.

يذكر أنه تم نقل السكان وتسكين الأسر في مدينة أهالينا، بحضور المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، حكمدار العاصمة ومدير الأمن والقيادات الأمنية يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محافظ القاهرة.

