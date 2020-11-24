انت الان تتابع تفاصيل خبر غداً إجازة رسمية للموظفين العاملين بالجهات الحكومية في بعض المحافظات نظراً لسوء حالة الطقس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت بعض المحافظات بمنح الموظفين العاملين بالجهات الحكومية غداً إجازة رسمية بسبب حالة عدم الإستقرار وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات حادة بدايةً من الغد الأربعاء والتي تستمر لمدة 72 ساعة، وحتى يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري، كما سيصاحب هذه الموجة أمطار غزيرة ورعدية على العديد من المحافظات.

غداً إجازة رسمية للموظفين العاملين بالجهات الحكومية في بعض المحافظات

وكانت البداية مع محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والذي قرر منح الموظفات اللاتي يعلن أطفال في سن الحضانة إجازة غداً الأربعاء، بعد ورود تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية والتي تتنبأ بهطول أمطار غزيرة حتى الجمعة، كما في تقرير هيئة الأرصاد الجوية أسفل الخبر.

كما قرر محافظ الإسكندرية اعتبار الأربعاء غداً إجازة رسميى لجميع الموظفين العاملين بالمديريات الخدمية في المحافظة والجهات التابعة لها، وتتمثل هذه الجهات التي تم منحها إجازة غداً “التربية والتعليم والتضامن والإسكان، والطب البيطري والزراعة والأوقاف، والتموين والري والقوى العاملة والشباب والرياضة” وذلك كما في البيان السابق المرفق بالخبر، كما ناشد محافظ الإسكندرية جميع المواطنين بإلتزام منازلهم وعدم النزول إلى الشارع إلا في حالة الضرورة القصوى.

وفي سياق متصل قرر 6 محافظين تعطيل الدراسة غداً الأربعاء نظراً لحالة الطقس السيئة التي ستضرب البلاد لمدة 3 أيام وحتى الجمعة، ولمعرفة المحافظات التي قررت وقف الدراسة من خلال هذا الرابط.