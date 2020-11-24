عاجل.. فيديو.. السيسى: اللقاح الحقيقى لكورونا هو الوعى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمة له للشعب المصرى، أن العلماء اجتهدوا على مستوى العالم للوصول إلى لقاح مناسب.
وأوضح أن مصر ستحضر اللقاحات معلقًا: "يهمنا صحة المصريين، وقبل ما نقول لقاح أو دواء أنتم بحرصكم ووعيكم تقدروا تتعاملوا ويكون حجم الإصابة فى أضيق الحدود، بلاش نقعد فى الأماكن المغلقة كثيرا، وبلاش ما نحترمش التباعد، الماسك منعتبروش وسيلة مزعجة، أنا دائما فى الاجتماعات بحرص على ارتداء الماسك لتقليل فرص الإصابة".
جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس، اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
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