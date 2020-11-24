عاجل.. فيديو.. السيسى: بالحرص نمنع تكرار إجراءات الموجة الأولى لكورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمة له للشعب المصرى بشأن مواجهة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء: "عملنا إجراءات كتير فى الموجة الأولى ومهم إننا منكررهاش تانى، وده مش هيكون إلا بحرص الناس".

وأوضح أن الدولة أطلقت مبادرة بـ100 مليار جنيه لمجابهة الأزمة، كما أن الوباء كان له تأثير قاسى على اقتصاديات العالم ولكن مصر احتفظت بجزء من النجاح بفضل الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا: "النجاح يعود للمصريين اللى تحملوا كثيرا الإصلاح الاقتصادى".

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس، اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.