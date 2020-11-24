بسبب الأمطار .. تعطيل الدراسة بجامعة الإسكندرية غدا

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تقرر استمرار الدراسة "أون لاين" فقط، وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
ويستثنى من القرار كل من "القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعى، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، و"النوباتجيات".
كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أصدر قرارا، اليوم، بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء بالمدارس والمعاهد الأزهرية، لإتاحة الفرصة للجهات المعنية للتعامل مع موجة من الطقس السيئ.
وقرر المحافظ منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة إجازة، غدا، وهى "التربية والتعليم، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق، الطب البيطرى، الزراعة، الأوقاف، التموين، التنظيم والإدارة، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، والمساحة والرى".
بينما أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تخفيف ضغوط المياه عن معظم أحياء المحافظة، بدءا من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل، بسبب تعرض الإسكندرية لموجة شديدة من الأمطار.
وتعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، مساء اليوم، لهطول أمطار غزيرة يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، فيما يتوقع أن تستمر الموجة حتى يوم الجمعة المقبل.
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