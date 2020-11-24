عاجل.. فيديو.. السيسى يوجه رسالة مهمة للشركات لحماية العمال من كورونا

جدة - نرمين السيد - كما وجه الرئيس السيسى، فى كلمة له للشعب المصرى، حديثه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قائلاً: "لو الأمر محتاج ننزل كمية أكبر من الكمامات على التموين حتى فى المدارس والجامعات وكل من يتعامل فى تزاحم".

وشدد على ضرورة زيادة المناعة من خلال ممارسة الرياضة والتواجد فى الهواء المتجدد، مضيفًا: "اعتبروا الكلام ده فى المرحلة دى أمر فى منتهى الأهمية".

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس، اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.