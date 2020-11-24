صور .. الصحة تعلن خطة التأمين الطبى لمعرض Cairo ICT 2020

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وضع خطة للتأمين الطبى لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT 2020"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمركز مصر للمعارض الدولية، والذى انطلق بداية الأسبوع الحالى.





يأتى ذلك ضمن خطة الوزارة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبى لكافة الفعاليات، وفى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم توفير الخدمات الطبية، بالتعاون مع كل من قطاع الطب العلاجى وقطاع الطب الوقائى وقطاع الرعاية الأساسية.





وتابع: تم توفير 6 عيادات متنقلة تضم عدد من الأطقم الطبية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بهذه العيادات، حيث تقدم تلك العيادات الخدمات الطبية من قياس ضغط الدم والسكرى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.

ولفت مجاهد إلى متابعة وتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أنشطة وفعاليات المعرض، حيث تابع فريق المتطوعين التابع للوزارة التزام الحضور بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى والحرص على تقليل الكثافات ومنع التزاحم فى ساحات المعرض، بالإضافة إلى قيام فريق من قطاع الطب الوقائى برش المطهرات وتعقيم كافة أنحاء المعرض وأماكن إقامة الندوات.

وأضاف أنه تم توفير 7 أكشاك طبية متواجدة بمحيط المعرض لتوفير الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات والكحول والمطهرات وأجهزة قياس الحرارة، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين خلال جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى قيام فرق المتطوعين بتوزيع هدايا عينية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للتوعية بأهمية الفحص الذاتى للثدى والاطمئنان على الصحة العامة للمرأة ضمن المبادرة.

وتابع أنه تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف للتأمين الطبى للمعرض، لنقل أى حالة قد يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد طبقا لخطة الإخلاء الطبى المقررة وتحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة.