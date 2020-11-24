عاجل.. فيديو.. السيسى يعلن موعد توافر لقاح كورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمة له للشعب المصرى: "يجب الوضع فى الاعتبار أن اللقاح طبقا للمعلن لن يكون متوافر إلا فى منتصف العام المقبل، ولكن التعاقد سيتم خلال أيام قليلة قادمة".

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس، اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.