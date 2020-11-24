أبو العينين يتسلم جائزة فخر العرب 2020 كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في...

تسلّم اليوم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، جائزة فخر العرب 2020 كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي والصناعة والمسؤولية الاجتماعية.

واختير النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا، للحصول على الجائزة من جانب الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية – بجامعة الدول العربية، كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي لعام 2020، وأيضا من قبل هيئة منح الجوائز العلمية في دبي.

وأكد مقدم الحفل بمدينة دبي، إن أبو العينين واحدا من أبرز رجال الصناعة على مستوى العالم، استطاع أن يرفع اسم مصر والوطن العربي في مافة المحافل الدولية، أسس امبراطورية اقتصادية تمتلك شهرة وثقة كبيرة حول العالم، وهي مؤسسة كليوباترا التي اختارتها الأمم المتحدة كأفضل مؤسسة ابداعا وابتكارا في افريقيا.

من جانبه، أعرب النائب محمد أبو العينين عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مؤكدا أنه يبعث على التشجيع لمزيد من الإبداع في شتى المجالات.

أهدي الجائزة لأمهات وأسر شهداء الجيش والشرطة الذين دافعوا عن الأمة العربية ضد جماعات الإرهاب

وقال أبو العينين إنه بكل فخر يهدي جائزة فخر العرب إلى كل أم شهيد، مات دفاعا عن الحق، مضيفا أن الشهداء من رجال الجيش والشرطة وقفوا لحماية الأمة العربية بأكملها وضد تفتيت الوطن العربي.

تحية للشيخ زايد صاحب التاريخ العظيم.. وأولاده الذين أتموا رسالته وأكملوا مسيرته

وتوجه أبو العينين، خلال كلمته، مساء اليوم الثلاثاء بالتحية للشيخ زايد رحمه الله، معقبا: "هذا الرجل العظيم صاحب التاريخ المشرف هو وأولاده"، وكذلك كل الزعماء العرب ممن كان لهم تاريخا عظيما وتأثيرا فاعلا على الأمة العربية.

الجائزة تبعث على تشجيع المبدعين في كل المجالات

وعن قصة نجاحه، قال أبو العينين إن قصص النجاح لا تأتي صدفة، بل بمجهود وعرق وعمل، وأكد أن أول تحدى له كان إقامك مصنع وسط الصحراء بدون عمالة أو امكانيات قبل 40 عاما لكنه نجح في تحويله إلى قلاع صناعية بعد ذلك.

وأضاف أنه تحدى وحوّل مشروعه من شركة صغيرة لـ شركة عالمية كبيرة وتمكن من احتلال المركز الثالث على العالم من حيث الإنتاج والتصدير.

سيراميكا كليوباترا بدأت في مصنع في الصحراء وتحولت لقلاع صناعية عالمية

ولفت إلى أن هناك 20 ألف عامل يعملون بشركة سيراميكا كليوباترا، وبلغ حجم تصديرنا لـ 106 دولة حول العالم، ومنها السوق الياباني والذي يُعد أصعب سوق تصديري بالعالم.

نُصدر لأكثر من 106 دولة منها السوق الياباني الأصعب في العالم

وتُمنح جائزة فخر العرب لأهم الشخصيات العربية التي شكلت نقطة تحول في مسار الحياة وكانت الأكثر تأٌثيراً في الاقتصاد والمسؤولية الاجتماعية خلال العام الجاري 2020.