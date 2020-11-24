السيسى ينهى كلمته للشعب بشأن مواجهة كورونا بالدعاء.. (فيديو)

أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمته إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا، بالدعاء، وقال: "أنا كالعادة بنأخذ بالأسباب كبشر ولكن لنا توجه إلى الله ونقول له: "اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قديرو أن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم".

وتابع الرئيس السيسى: "ربنا قادر على أنه ديما يحمينا ويعافينا من كل شر وسوء".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تم التعامل مع أزمة كورونا منذ البداية شكل متوازن وهو ما كان محل تقدير من جانب العديد من الدول. وأكد الرئيس السيسى أن الوباء ما زال مستمنر وحرصنا لا يجب أن يستمر، ولا بد من مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.