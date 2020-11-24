بايدن: الولايات المتحدة جاهزة لقيادة العالم وتلقيت تأكيدا بإجراء انتقال سلس للسلطة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم/ الثلاثاء/، خلال خطاب له في ولاية ديلاوير، إن الولايات المتحدة جاهزة لقيادة العالم وأنه تلقّى تأكيدًا بإجراء انتقال سلس للسلطة.
وأوضح بايدن، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه تلقّى تأكيدًا من وكالة الأمن العام بشأن إجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة حتى يمكن الاستعداد لمواجهة التحديات المطروحة كالسيطرة على الوباء، إعادة البناء بشكل أفضل، وحماية السلامة والأمن.
وبشأن حقيبة الخارجية، قال بايدن إن اختيار أنتوني بلينكن وزيرًا للخارجية سيعيد بناء الروح المعنوية والثقة في وزارة الخارجية الأمريكية، وأن فريق الأمن القومي سوف يعمل بأفكار جديدة.
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