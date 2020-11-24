نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمليات "تنسيقية شباب الأحزاب" تُصدر تقريرها الختامي لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولة الإعادة للمرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب 2020 بيوميها الأول والثاني، حيث أُجريت انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولي في13 محافظة، وقام متابعو التنسيقية البالغ عددهم 1400 متابع، بتغطية كافة المحافظات علي مدار اليومين، منذ بداية التصويت في اليومين في الساعة 9 صباحًا وحتي إغلاق اللجان أبوابها في الساعة 9 مساء، وقاموا بإرسال تقاريرهم بشكل دوري إلى غرفة العمليات التي أصدرت تقاريرها على مدار اليومين لإعلان مشاهدات الغرفة حول العملية الانتخابية.

وكانت أبرز مشاهدات غرفة العمليات ورصدها لسير العملية الانتخابية كالآتي:

أولًا: انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، دون مخالفات تؤثر علي سير العملية الانتخابية أو نزاهتها، وكانت معظم المخالفات التم تم رصدها تتمثل في كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان لكنها تبقي جميعها غير مؤثرة علي سير العملية الانتخابية.

ثانيًا: إن الإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، قد تم تطبيقها بشكل حاسم لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا.

ثالثًا: إن تصويت السيدات والشباب كان في مقدمة مشهد العملية الانتخابية بمختلف المحافظات وخاصةً محافظات الوجه القبلي.

رابعًا: إن عملية التأمين من قبل القوات المسلحة والشرطة كانت بدرجة عالية من الكفاءة، لإنجاح العملية الانتخابية، وكذلك الأداء الاحترافي للهيئة الوطنية للانتخابات التي طبقت المعايير الدولية في إدارة العملية الانتخابية.

ومع انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، يتبقى جولة الإعادة للمرحلة الثانية يومي 7 و8 ديسمبر، لتستكمل مصر تشكيل مجلس نوابها لبناء مؤسساتها الدستورية من أجل مستقبل أفضل لكافة مواطنيها.