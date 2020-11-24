تحيا مصر ينشر مؤشرات انتخابات دائرة "جهينة-طما-طهطا" فى جولة الإعادة

حصل تحيا مصر، على مؤشرات الحصر العددى باللجان الفرعية، بدائرة "طما-طهطا-جهينة" محافظة سوهاج، لجولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وجاءت المؤشرات الأولية غير الرسمية، لتكشف تقدم كلاً من مصطفى سالم وابراهيم خليفة ابودوح ونشأت فؤاد عباس، وهم الأقرب لحسم الثلاث مقاعد المخصصين للدائرة.

وبحسب المؤشرات الأولية غير الرسمية التى حصل علها موقع تحيا مصر، لازال المقعد الثالث عليه تنافس بين المرشح نشأت فؤاد عباس، والمرشح ايهاب مصلح ابوعقيل.

يذكر ان هذه النتائج مؤشرات أولية غير رسمية، ونؤكد على ان الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة والرسمية المنوط بها الأعلان عن النتيجة الرسمية.

وأغلقت منذ قليل لجان جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 أبوابها في الداخل، والتي بدأت أمس الاثنين وفقا للمواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تم بدء فرز صناديق الإقتراع.

وأجريت الانتخابات في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

وكانت جولة الإعادة تجري بعد حسم أول 32 مقعد بالجولة الأولي من أصل 143 مقعد بعد تأجيل الانتخابات بدائرة ديرمواس بمحافظة المنيا بعد تصعيد المرشح علاء حسانين، حيث أجريت المنافسة علي 110 مقعد من خلال 220 مرشح من مختلف الأحزاب والقوي السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية.

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