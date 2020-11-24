تحيا مصر ينشر مؤشرات انتخابات دائرة "المنشأة" سوهاج فى جولة الإعادة

حصل تحيا مصر، على مؤشرات الحصر العددى باللجان الفرعية، بدائرة "المنشأة" محافظة سوهاج، لجولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وجاءت المؤشرات الأولية غير الرسمية، لتكشف تقدم اسماعيل مظهر أبو كريشة مستقبل وطن وهو الأقرب لحسم المقعد المخصص للدائرة.

يذكر ان هذه النتائج مؤشرات أولية غير رسمية، ونؤكد على ان الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة والرسمية المنوط بها الأعلان عن النتيجة الرسمية.

وأغلقت منذ قليل لجان جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 أبوابها في الداخل، والتي بدأت أمس الاثنين وفقا للمواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تم بدء فرز صناديق الإقتراع.

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