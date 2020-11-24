زكريا حسان يتقدم في إعادة النواب بساقلته فى سوهاج ..ومنافسة متواصلة بين جاد الرب ولبيب علي المقعد الثاني

حصل تحيا مصر، على مؤشرات الحصر العددى باللجان الفرعية، بدائرة " ساقلته" بمحافظة سوهاج، لجولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وجاءت المؤشرات الأولية غير الرسمية، لتكشف حسم كل من زكريا حسان مستقبل وطن و فيما لا تزال المنافسة قائمة بين أحمد جاد الرب مستقل، ومحمد محمود لبيب مستقبل وطن، حيث مخصص للدائرة مقعدين.

يذكر ان هذه النتائج مؤشرات أولية غير رسمية، ونؤكد على ان الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة والرسمية المنوط بها الأعلان عن النتيجة الرسمية.

وأغلقت منذ قليل لجان جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 أبوابها في الداخل، والتي بدأت أمس الاثنين وفقا للمواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تم بدء فرز صناديق الإقتراع.

وأجريت الانتخابات في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

تحيا مصر ينشر مؤشرات انتخابات دائرة "جهينة-طما-طهطا" فى جولة الإعادة