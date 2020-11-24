تحيا مصر ينشر مؤشرات انتخابات دائرة "مركز وبندر سوهاج" فى جولة الإعادة

حصل تحيا مصر، على مؤشرات الحصر العددى باللجان الفرعية، بدائرة " مركز وبندر سوهاج" محافظة سوهاج، لجولة الإعادة للمرحلة الأولى، المخصص لها مقعدين.

وجاءت المؤشرات الأولية غير الرسمية، لتكشف حسم العميد حازم حمادي المقعد الأول للدائرة بينما يتنافس على المقعد الثاني حاتم مبارك "مستقل" ومحمد فقير "مستقبل وطن".

يذكر ان هذه النتائج مؤشرات أولية غير رسمية، ونؤكد على ان الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة والرسمية المنوط بها الأعلان عن النتيجة الرسمية.

وأغلقت منذ قليل لجان جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 أبوابها في الداخل، والتي بدأت أمس الاثنين وفقا للمواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تم بدء فرز صناديق الإقتراع.

وأجريت الانتخابات في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

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