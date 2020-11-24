المصريين الأحرار يثمن كلمة السيسى عن كورونا: علينا التنبه إلى تحذير الرئيس

وثمّن الكاتب هانى لبيب، المتحدث الإعلامى للحزب، كل ما جاء بالكلمة، حيث أشاد الرئيس بالأطقم الطبية وقيامها بدور عظيم فى الحفاظ على الحالة الصحية للمصريين، ووصف ما تحقق فى التعامل مع فيروس كورونا بـ"الجيد والرائع"، وكذلك نوّه إلى إشادة العالم بتعامل الحكومة المصرية مع كورونا، بشكل متوازن وهادئ، لدرجة أن "مسار تحركنا فى التعامل مع فيروس كورونا محل دراسة من مختلف الدول".
وأكد لبيب: علينا جميعاً كمصريين التنبه إلى تحذير الرئيس - رغم النجاح - من أن الوباء ما زال مستمراً، إذ يجب أن نواصل الحرص كما طلب سيادته، وكما أكد أن "اللقاح الحقيقى هو الوعى فى التعامل مع الوباء"، وأننا بـ"الحرص والوعى نستطيع أن نحصر الإصابة فى أضيق الحدود"، وأننا "يجب علينا احترام التباعد وارتداء الكمامات وألا نعتبرها وسيلة مزعجة".
وأبدى المتحدث باسم المصريين الأحرار، ارتياحه الشديد لما أعلنه الرئيس من أن الدولة المصرية تعمل على اللقاح ولن تعلن عنه، حتى يتم الانتهاء منه بشكل رسمى، وكذلك إشارته إلى أنها تعمل فى نفس الوقت على توفير "لقاح كورونا والتعاقد عليه خلال أيام قليلة لأننا يهمنا صحة المصريين".
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