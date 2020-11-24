فيديو.. متحدث الرئاسة: إصابات كورونا بمصر أقل بكثير من الموجودة بدول العالم

وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، اليوم الثلاثاء، أن نهج الحكومة فى التعامل فيروس كورونا كان متوازن وإيجابى بشهادة منظمة الصحة العالمية والمنظمات المعنية بهذا الأمر والدول، مؤكدًا أن الحكومة وازنت بين تطبيق الإجراءات الاحترازية واستمرار الحياة اليومية بشكل حذر ودوران حركة الاقتصاد والحفاظ على صحة المواطنين.
وأوضح أن الموجة الثانية لكورونا تختلف عن الأولى فى سرعة الإصابة وبعض الأعراض، مؤكدًا أن إصابات كورونا فى مصر مازالت أقل بكثير من الموجودة فى دول العالم.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لمواجهة كورونا سنتعقد بشكل دائم خلال الأيام المقبلة للوصول إلى قرار خلال أسبوع أو 10 أيام وعرضه على الرئيس للتعاقد على أنسب اللقاحات فى الأسبوع الأول من ديسمبر، لافتًا إلى أن اللقاحات لن تكون متاحة قبل منتصف العام المقبل.
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