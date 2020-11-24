مصر تطالب بتضافر الجهود الدولية لمساعدة أفغانستان فى القضاء على الإرهاب

جدة - نرمين السيد - ألقى السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الثلاثاء، بيانا أمام المؤتمر الوزارى حول أفغانستان تحت شعار "السلام والرفاهية والاعتماد على الذات".





وأكد يوسف، تضامن مصر مع شعب وحكومة أفغانستان فى سعيهما نحو بناء مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والاستقرار، ومتابعة مصر لتطورات عملية السلام والحوار الوطنى الأفغانى، مبرزا ضرورة التوصل لاتفاق شامل يضمن مشاركة جميع الأطراف ويحافظ على مكتسبات الشعب الأفغانى، لا سيما فى مجالى حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

واستعرض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أوجه التعاون والمساعدات التى تقدمها مصر لأفغانستان والتى تتركز فى ثلاثة محاور رئيسية، أولها التعاون فى مجال مكافحة الفكر المتطرف والإرهابى، من خلال الدور الذى يقوم به المعهد التابع للأزهر الشريف فى كابول فى نشر تعاليم الدين الإسلامى الحنيف وقيم التسامح والتعايش، وتوفير المنح الدراسية للطلبة من أفغانستان، وإرسال المبعوثين الذين يعملون على نبذ الفكر المتطرف.

فى حين يتمثل المحور الثانى فى قيام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالعمل على بناء القدرات الأمنية والقضائية فى مجالات متعددة على رأسها مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وغسيل الأموال والاتجار فى البشر وحماية الحدود والمنافذ.

وأخيرا يمتد المحور الثالث للتعاون المصرى - الأفغانى إلى دعم القطاعات المدنية الأخرى والاستثمار فى مشروعات البنية التحتية خصوصًا قطاع الطاقة المتجددة.

وطالب السفير علاء يوسف، بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى لمساعدة أفغانستان فى القضاء على الإرهاب ومنع المنظمات الإرهابية من استخدام أراضيها كملاذ آمن، مطالبا الأطراف الإقليمية والدولية ببذل ما فى وسعها من جهود لحث أطراف الحوار الوطنى الأفغانى على عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية للوصول لحل سلمى.

يأتى المؤتمر، والذى عقد فى جنيف على مدار يومين، بهدف حشد الدعم الدولى لأفغانستان على المستوى السياسى، وتوفير المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل دفع جهود التنمية المستدامة وبناء مؤسسات الدولة وبناء السلام فى أفغانستان.

نظم المؤتمر كل من الأمم المتحدة وحكومة أفغانستان وحكومة فنلندا "باعتبارها إحدى أكبر الدول المانحة".