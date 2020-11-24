جدة - نرمين السيد - وفى إطار ترتيبات الصلاة خلال هذه الفترة أصدر الأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا، بيانا يحدد مواعيد القداسات والصلوات ومنع بعض الخدمات الكنسية.
وجاء فى نص البيان:
يبدأ غدا الأربعاء 16 هاتور 1737 ش، الموافق 25 نوفمبر 2020 الصوم الميلادى كل عام وحضراتكم جميعا بخير، وبهذه المناسبة تقرر الآتى:
أولا: عودة قداسات يوم الأربعاء الأسبوعيه بكنائس المدينة، من الساعة الواحدة ظهرا، وحتى الثالثة عصرا.
ثانيا عودة القداسات اليومية بكنيسة القديسة العذراء مريم "المطرانية"، كالآتى:
- السبت من 6 إلى 7.30 ص
- الأحد من 7.30 إلى 9.30 ص
- الإثنين والثلاثاء والخميس من 11 ص الى ظهرا
- الأربعاء من 1 ظ إلى 3 عصرا
- الجمعة من 7.30 ص إلى 9.30 ص
ثالثا: تُمنع منعاً باتا الآتى:
- صلوات تجنيز الثالث للمنتقلين
- صلوات حميم الأطفال "الطشت"
- تناول المرضىَ بالمنازل
- صلاة تبربك المنازل
- الافتقاد المنزلى والزيارات
وذلك لحين إعلان الدولة انتهاء جائحة كرونا تماماً من البلاد.
رابعاً: استمرار غلق قاعات العزاء بجميع كنائس الإيبارشية.
خامسا: التدقيق على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بجميع كنائس الإيبارشية حرصا على سلامة شعب الكنيسة.
واختتم البيان "وصلوا لكى يتحنن الله علينا ويرفع الوباء عنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطرانية ديرمواس تضع نظاما خاصا لصوم الميلاد فى زمن كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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