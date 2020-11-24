مطرانية ديرمواس تضع نظاما خاصا لصوم الميلاد فى زمن كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى إطار ترتيبات الصلاة خلال هذه الفترة أصدر الأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا، بيانا يحدد مواعيد القداسات والصلوات ومنع بعض الخدمات الكنسية.

وجاء فى نص البيان:

يبدأ غدا الأربعاء 16 هاتور 1737 ش، الموافق 25 نوفمبر 2020 الصوم الميلادى كل عام وحضراتكم جميعا بخير، وبهذه المناسبة تقرر الآتى:

أولا: عودة قداسات يوم الأربعاء الأسبوعيه بكنائس المدينة، من الساعة الواحدة ظهرا، وحتى الثالثة عصرا.

ثانيا عودة القداسات اليومية بكنيسة القديسة العذراء مريم "المطرانية"، كالآتى:

- السبت من 6 إلى 7.30 ص

- الأحد من 7.30 إلى 9.30 ص

- الإثنين والثلاثاء والخميس من 11 ص الى ظهرا

- الأربعاء من 1 ظ إلى 3 عصرا

- الجمعة من 7.30 ص إلى 9.30 ص

ثالثا: تُمنع منعاً باتا الآتى:

- صلوات تجنيز الثالث للمنتقلين

- صلوات حميم الأطفال "الطشت"

- تناول المرضىَ بالمنازل

- صلاة تبربك المنازل

- الافتقاد المنزلى والزيارات

وذلك لحين إعلان الدولة انتهاء جائحة كرونا تماماً من البلاد.

رابعاً: استمرار غلق قاعات العزاء بجميع كنائس الإيبارشية.

خامسا: التدقيق على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بجميع كنائس الإيبارشية حرصا على سلامة شعب الكنيسة.

واختتم البيان "وصلوا لكى يتحنن الله علينا ويرفع الوباء عنا".