غدا.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم لمدة 43 يوما تنتهي بعيد الميلاد المجيد

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الأربعاء صوم الميلاد المجيد، والذي ينتهي في 7 يناير باحتفالات عيد الميلاد، ويستمر الصوم لمدة 43 يوما، يقام خلالها القداسات والصلوات في مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وآباء المجمع المقدس والكهنة، صلوات القداسات في مختلف الكنائس، إلى جانب إقامة نهضات روحية في بعض الكنائس يتم خلالها الحديث حول أحد الموضوعات الروحية.

أقرأ أيضا ..

الطائفة الإنجيلية في مصر توضح حقيقة نظر دعوى الانفصال عن الأسقفية 12 يناير

الأنبا إرميا: تعايش الأفراد معا في سلام يهب المجتمع القوة لمواجهة التحديات

وطقس الصوم من بدايته إلى أول شهر كيهك يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد، وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا، ثم مع بداية شهر كيهك يصلى الطقس الكيهكي حتى برامون عيد الميلاد المجيد.

ومدة الصوم المحددة بـ43 يوما، تصوم الكنيسة منها 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، والثلاثة أيام الأخرى تذكار لمعجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام الآباء الأولون في عهد البابا إبرام بن زرعة.

ويعد أول من فرض صوم الميلاد بصفة رسمية في الشرق هو البابا خريستوذولس، البطريرك السادس والستون من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (1046- 1077)، في قوانينه التي حدد بها الأصوام المفروضة.

من ناحية أخرى، دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، مذبح جديد بكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس بنزلة الدويك التابعة لإيبارشية طما، اليوم الثلاثاء.

وتمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين المذبح البحري على اسم دانيال النبي والقديس البابا كيرلس السادس.

وشمل التدشين أيضًا مجموعة من أيقونات الكنيسة، وكذلك أيقونتي تأسيس سر الافخارستيا والصليب في حامل الأيقونات، إلى جانب عدد من أواني الخدمة، تلا التدشين صلوات القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة والشعب.

وفي السياق نفسه، تمت عقب صلاة الصلح، سيامة ٢٠ شماسًا في رتبة الإبصالتس (المرتل)، كما تم تطييب رفات الشهيد مار مينا عقب انتهاء القداس.

كان المذبح الرئيسي للكنيسة ذاتها قد دشن على اسم الشهيد مارمينا بيد مثلث الرحمات الأنبا فام أسقف طما السابق يوم ٢٤ نوفمبر أيضًا من عام ٢٠٠٧.