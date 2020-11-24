غرفة أخبار تحيا مصر ترصد عدم تبادل اتهمامات استخدام المال السياسي بين نواب إعادة المرحلة الأولى

رصدت غرفة أخبار موقع تحيا مصر على مدار يومي إعادة انتخابات المرحلة الأولى من مجلس النواب، عدم استغلال المرشحين لاتهامات المال السياسي في العملية الانتخابية.

كما خلت الحسابات الشخصية لأنصار المرشحين في الانتخابات على مواقع التواصل الانتخابي فيس بوك من تلك الاتهامات التي انتشرت على نطاق واسع خلال الجولة الأولى من الانتخابات.

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وعلى مدار اليومين، لم ترصد غرفة أخبار تحيا مصر أي حالات شغب أو ما يفسد العملية الانتخابية بلجان الإعادة سوى واقعة النائب أحمد فرجاني بمحافظة الفيوم، حيث تعرض لعملية إطلاق أعيرة نارية ونقله إلى المستشفى.

وكشف تحيا مصر تمثيلية النائب، حيث حصل على مقاطع مصورة تظهر دخول النائب وأفراد عائلته وأسرته على قدمه للمستشفى وفي حالة صحية جيدة.

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وأغلقت منذ قليل لجان جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 أبوابها في الداخل، والتي بدأت أمس الاثنين وفقا للمواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تم بدء فرز صناديق الإقتراع. وأغلقت منذ قليل لجان جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 أبوابها في الداخل، والتي بدأت أمس الاثنين وفقا للمواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تم بدء فرز صناديق الإقتراع. وأجريت الانتخابات في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر. وكانت جولة الإعادة تجري بعد حسم أول 32 مقعد بالجولة الأولي من أصل 143 مقعد بعد تأجيل الانتخابات بدائرة ديرمواس بمحافظة المنيا بعد تصعيد المرشح علاء حسانين، حيث أجريت المنافسة علي 110 مقعد من خلال 220 مرشح من مختلف الأحزاب والقوي السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية. إقرأ أيضًا.. تحيا مصر ينشر مؤشرات انتخابات دائرة "المنشأة" سوهاج فى جولة الإعادة