تحيا مصر ينشر مؤشرات انتخابات دائرة "ناصر - الواسطى" بني سويف فى جولة الإعادة

حصل تحيا مصر، على مؤشرات الحصر العددى باللجان الفرعية، بدائرة " ناصر - الواسطى " محافظة بني سويف، لجولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وجاءت المؤشرات الأولية غير الرسمية، لتكشف حسم المرشحين عبدالحكيم مسعود حزب النور والدكتور محمد جنيدي حزب الشعب الجمهوري.

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يذكر ان هذه النتائج مؤشرات أولية غير رسمية، ونؤكد على ان الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة والرسمية المنوط بها الأعلان عن النتيجة الرسمية.

وأغلقت منذ قليل لجان جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 أبوابها في الداخل، والتي بدأت أمس الاثنين وفقا للمواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تم بدء فرز صناديق الإقتراع.

وأجريت الانتخابات في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

وكانت جولة الإعادة تجري بعد حسم أول 32 مقعد بالجولة الأولي من أصل 143 مقعد بعد تأجيل الانتخابات بدائرة ديرمواس بمحافظة المنيا بعد تصعيد المرشح علاء حسانين، حيث أجريت المنافسة علي 110 مقعد من خلال 220 مرشح من مختلف الأحزاب والقوي السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية.

مستقبل وطن يخوض جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولي بواقع 85 مرشحًا فيما يخوض المستقلون الجولة بـ86 مرشحًا، وحزب حماة الوطن بـ10 مرشحين، وحزب الشعب الجمهوري، بـ19 مرشحًا، وحزب المؤتمر بـ4مرشحين، وحزب النور بـ6مرشحين، وحزب الإصلاح والتنمية بـ3مرشحين، وحزب المصري الديمقراطي، بـ2 مرشح، وحزب الحرية بـ2مرشح، وحزب الوفد بـ 1 مرشح، وحزب التجمع بـ1مرشح وحزب مصر الحديثة بـ1مرشح، ليكون الإجمالي 220 مرشحًا بجولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، المقرر لها يومي الأثنين والثلاثاء فى الداخل المصري.

وتجري العملية الانتخابية فى 14 محافظة من الأساس، فيما يتم استبعاد محافظة البحر الأحمر بعد أن تم حسم مقاعدها من المرحلة الأولي، ومن ثم تجري جولة الإعادة فى 13 محافظة منهم محافظة الجيزة تجري فى دائرة واحدة فقط وهي البدرشين بعد أن حسمت معظم مقاعدها أيضا من الجولة الأولي.

الجولة الأولي علي مستوي الـ14 محافظة شهدت حسم 32 مقعدًا، منهم 25 مقعدًا لحزب مستقبل وطن، و3 مقاعد مستقلة، و4 مقاعد لحزب الشعب الجمهوري، ليكون الإجمالي 32 من أصل 142 فيما تجري الإعادة علي 110 مع وجود مقعد مؤجل في محافظة المنيا ومن ثم يكون إجمالي مقاعد الفردي فى المرحلة الأولي 143 من أصل 284 مقعد فردي بمجلس النواب، فيما المرحلة الثانية بها 141 مقعد فردي، وتم حسم منهم 41 مقعد وتتبقي جولة الإعادة علي 100 مقعد، بعد أن تم حسم 284 مقعد للقائمة الوطنية من أجل مصر علي مستوي مقاعد القائمة.