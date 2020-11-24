بنك القاهرة مشارك رئيسى فى فعاليات معرض Cairo ICT2020 (صور)

ونشر بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"،" بنك القاهرة مشارك رئيسى فى فعاليات معرض Cairo ICT2020 بباقة متنوعة من خدماته ومنتجاته الرقمية #Cairo_ICT".وسيطرح البنك خلال المعرض الإصدار الجديد من خدمات الانترنت والموبايل البنكى واللذان سيتيحان للعملاء إجراء معاملاتهم فى سهولة و يسر دون الحاجة للتوجه إلى فروع البنك

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جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT هو الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يعزز بدوره خطوات الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وخلق مجتمع لانقدي، حيث سيتمكن الزوار والعارضين من الشراء بدون نقود ورقية في المعرض، وهو ما يحد أيضاً من انتشار عدوى فيروس كورونا.