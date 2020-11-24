شارك بنك القاهرة في فعاليات معرض Cairo ICT2020 حيث يواصل الكثير من البنوك مشاركتهم في مؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT باعتباره أكبر معرض اقتصادي في القاهرة.
وسيطرح البنك خلال المعرض الإصدار الجديد من خدمات الانترنت والموبايل البنكى واللذان سيتيحان للعملاء إجراء معاملاتهم فى سهولة و يسر دون الحاجة للتوجه إلى فروع البنك
اقرأ أيضًا.. كل ماتريد معرفته عن برنامج مكافآت من بنك القاهرة
جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT هو الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يعزز بدوره خطوات الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وخلق مجتمع لانقدي، حيث سيتمكن الزوار والعارضين من الشراء بدون نقود ورقية في المعرض، وهو ما يحد أيضاً من انتشار عدوى فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك القاهرة مشارك رئيسى فى فعاليات معرض Cairo ICT2020 (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.