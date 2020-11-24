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صور .. محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاه تقدم الشيشة للمواطنين

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محمد صابر 2020-11-24 23:29 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بغلق 8 مقاهٍ تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة للقرارات الوزارية، وعدم الالزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلا عن تحرير محاضر بيئة لعدد من المخالفين بحرق تجمعات القمامة، جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ الفيوم رافقه، خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ بمدينة ومركز الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية جاءت عقب تفقد محافظ الفيوم لعدد من اللجان الانتخابية بمركز إطسا، وزيارته المفاجئة لمستشفى إطسا المركزى.

محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاه تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة

ولفت إلى أن المحافظ وجه بغلق 8 مقاهٍ لتقديم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، بواقع 3 مقاهٍ بمنطقة الصوفى بعلواية سعادة خلف موقف أبشواى بمدينة الفيوم، ومقهى بالجهة المقابلة لمدخل قرية إبجيج التابعة لمركز الفيوم على طريق إطسا / الفيوم، و4 مقاهٍ بمدينة إطسا.

محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاه تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة

وأكد محافظ الفيوم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المقاهى، من حيث الغلق وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، فضلاً عن مصادرة الأدوات والشيش.

ووجه محافظ الفيوم مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بسرعة رفع كافة تراكمات القمامة من موقف أبشواى بمنطقة الصوفى بمدينة الفيوم، وشفط المياه التى تغمر بعض مناطق انتظار سيارات الأجرة به، فضلا عن متابعة أعمال النظافة بالمنطقة، ورفع القمامة أولاً بأول خلال نوبتجيات العمل المختلفة.

محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاه تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة

كما وجه محافظ الفيوم باتخاذ الاجراءات القانونية، وتحرير محاضر بيئة للمخالفين بحرق تجمعات القمامة بالمحطات الوسيطة قبل نقلها إلى المدافن الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على البيئة وعلى صحة وسلامة المواطنين.

ولفت المتحدث الرسمى أن تلك الجولة الميدانية المفاجئة على المقاهى، تأتى ضمن سلسلة من الجولات، للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المقاهى والكافتريات بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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