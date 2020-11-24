صور .. محافظ الفيوم يوجه بغلق 8 مقاه تقدم الشيشة للمواطنين

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وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية جاءت عقب تفقد محافظ الفيوم لعدد من اللجان الانتخابية بمركز إطسا، وزيارته المفاجئة لمستشفى إطسا المركزى.
ولفت إلى أن المحافظ وجه بغلق 8 مقاهٍ لتقديم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، بواقع 3 مقاهٍ بمنطقة الصوفى بعلواية سعادة خلف موقف أبشواى بمدينة الفيوم، ومقهى بالجهة المقابلة لمدخل قرية إبجيج التابعة لمركز الفيوم على طريق إطسا / الفيوم، و4 مقاهٍ بمدينة إطسا.
وأكد محافظ الفيوم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المقاهى، من حيث الغلق وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، فضلاً عن مصادرة الأدوات والشيش.
ووجه محافظ الفيوم مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بسرعة رفع كافة تراكمات القمامة من موقف أبشواى بمنطقة الصوفى بمدينة الفيوم، وشفط المياه التى تغمر بعض مناطق انتظار سيارات الأجرة به، فضلا عن متابعة أعمال النظافة بالمنطقة، ورفع القمامة أولاً بأول خلال نوبتجيات العمل المختلفة.
كما وجه محافظ الفيوم باتخاذ الاجراءات القانونية، وتحرير محاضر بيئة للمخالفين بحرق تجمعات القمامة بالمحطات الوسيطة قبل نقلها إلى المدافن الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على البيئة وعلى صحة وسلامة المواطنين.
ولفت المتحدث الرسمى أن تلك الجولة الميدانية المفاجئة على المقاهى، تأتى ضمن سلسلة من الجولات، للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المقاهى والكافتريات بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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