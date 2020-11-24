النائب العام لأعضاء النيابة: نحمل رسالة سامية

جدة - نرمين السيد - تفقد المستشار حماده الصاوى النائب العام، نيابات إسكندرية، ووجه حديثه إلى أعضاء النيابة العامة قائلاً: "سعيد جدا بالمستوى الذى آلَتْ إليه النيابة العامة فى الفترة الحالية، وستكون سعادتى أكبر فى الفترة القادمة لوِ استوعب كل منا حجم الرسالة التى أراد الله لنا جميعًا أن نؤديها، وهى رسالة ما أثقلها، ولكن ما أعظم ثواب من أحسن أداءها".





وتابع الصاوى: "سمعتم جميعًا فى بداية حديثنا الآيةَ الكريمة تأمرنا بأن نحكم بالعدل بين الناسِ، والحكم بالعدل بين الناس ليس لقاضٍ على منصة القضاء فقط، أليس تصرفك فى محضر تصرفًا سليمًا يُعطى كل ذى حق حقه حكمًا بالعدل؟ أليس التحقيق الفنى عالى المستوى هو حكم بالعدل؟ أليس تصرفك فى محضر حيازة لمن طُردت من مسكنها وتنتظر قرارًا سريعًا لتعود إليه هو حكم بالعدل؟ وفى انتقالك على وجه السرعة إلى مسرحِ الجريمة وبحثك عن أدلة لإعطاء الحقوق لأصحابها، أليس ذلك حكمًا بالعدل؟ هكذا أراد الله لنا فى رسالة ما أعظم ثوابها إذا ما أحسنا أداءها".













واستطرد النائب العام: "أدعو الجميع أن يعمل مشاعره ويسأَل نفسه: ماذا لو كنتُ مكان المجنى عليه؟ ماذا لو كان قريبًا لك، أخًا أو أختًا، أبًا أو أمًّا؟ كيف سيكون شعورك وتصرفك إذا تأخر أخذ الحق وتحقيق العدل؟ إن الأمر يتطلب منا جميعًا أن نعمل مشاعرنا، وأن نعيش ونشعر بحالات المجنى عليهم، تلك هى العدالة الناجزة.

وقال: "تتحقق العدالة الناجزة حينما نتصرف فى قضية على وجه السرعة، ونقدم المتهم فيها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ليشعر المجتمع بسيادة القانون، وبالعدالة الناجزة، فهذا هو الهدف من عمل النيابة العامة، وتابعتم مواقع التواصل الاجتماعى وردود فعل البعض فيها بعدما تولت النيابة العامة التحقيق فى جرائم ارتُكبت خلالها، كنت أرى بنفسى عبارات مكتوبة تُحذف على وجه السرعَة خشية أن تلتقطها إدارة أُنشئت بمكتب النائب العام، هى إدارة البيان ووحدة الرصد فيها، وهذا التصدى الذى قمنا به لم نقص منه إلا العدالة الناجزة، عدالة فى إعطاء المجتمع حقه أن يعيش فى بيئةٍ تناسب أخلاقه وقيمه ومبادئه".

كما تابع: "على كل منا أن يحسن إدارة نفسه، وليس الأمر صعبًا، فلو اتسمتم بالسمات القضائية وحرصتم على قيم وأخلاق القضاء ستنجون بأنفسكم، وتصبحون قادةً فى المستقبل تستحقون الريادة، وأرى فى كل فرد من حضراتكم شخص النائب العام فى المستقبل".

واختتم قائلاً: "كل ما أطلبه أن تستوعبوا حجم رسالتكم وأن تحسنوا إدارة أنفسكم، فحجم الرسالة أنها سامية، وحسن إدارة أنفسكم بالإعداد الفنى والإدارى الجيد، وأن تكونوا قدوةً لكل من يتعامل معكم، إن بلدنا تستحق أن تكون النيابة العامة على نحو ما يأمله المجتمع فيها".