بسبب كورونا.. كنائس شبرا الشمالية تعلق خدمة التربية الكنسية خلال ديسمبر ويناير

أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا إنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية، تعليق خدمة التربية الكنسية خلال شهري ديسمبر ويناير بعد أن تم الإعلان رسميًا بالدخول في الموجة الثانية من وباء كورونا.

وذكر بيان صادر اليوم عن قطاع كنائس شبرا الشمالية أنه تأثرا بهذه الموجة الثانية من فيروس كورونا والذى ظهر من خلال ازدياد الإصابات ما بين خدام وخادمات التربية الكنسية علاوة على الكثير من أفراد الشعب، فقد تقرر تعليق خدمة التربية الكنسية خلال شهري ديسمبر ويناير مع المتابعة للأمر بحسب ما يستجد من تطور في مؤشرات ازدياد الإصابات أو نقصها.

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وأضاف البيان أن الجميع يصلي أن يتحنن الله على خليقته وينظر بعين رحمته الفائقة ليرفع عنها هذا الوباء ويجعل أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد التقى صاحبا النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ألقى محاضرة في مادة "العهد الجديد" على طلبة الكلية الإكليريكية بالبحيرة - فرع كنج مريوط.

من ناحية أخرى، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الأربعاء صوم الميلاد المجيد، والذي ينتهي في 7 يناير باحتفالات عيد الميلاد، ويستمر الصوم لمدة 43 يوما، يقام خلالها القداسات والصلوات في مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وآباء المجمع المقدس والكهنة، صلوات القداسات في مختلف الكنائس، إلى جانب إقامة نهضات روحية في بعض الكنائس يتم خلالها الحديث حول أحد الموضوعات الروحية.

وطقس الصوم من بدايته إلى أول شهر كيهك يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد، وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا، ثم مع بداية شهر كيهك يصلى الطقس الكيهكي حتى برامون عيد الميلاد المجيد.

ومدة الصوم المحددة بـ43 يوما، تصوم الكنيسة منها 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، والثلاثة أيام الأخرى تذكار لمعجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام الآباء الأولون في عهد البابا إبرام بن زرعة.