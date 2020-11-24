موجز السوشيال.. ياسمين صبري شبيهة صديقة كريستيانو رونالدو.. ومحمد صلاح يتصدر تويتر

نشر موقع "دوت الخليج"، مجموعة الأخبار التي تصدرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية أبرزها...

بقت شبه جورجينا.. ياسمين صبري تثير الجدل بسبب تغير ملامحها | شاهد

وأضافت: تواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني اني البي كل طلبات الحاجة نعمات اسرتها. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة.

وكتبت ياسمين عبر صفحتها بموقع تويتر: انا دائمًا بحاول اشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم.. انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجة نعمات عبد الحميد الملقبة بـ #سيدة_المطر من السوشيال ميديا.

وأشاد الجمهور عبر جميع وسائل السوشيال ميديا، بموقف الفنانة ياسمين صبري مع سيدة المطر، وتلقت ياسمين العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية بعد استقبالها لها خلال الساعات القليلة الماضية.

- ‏‎قمر في كل حالاتك بس بلاش نيولوك الشعر انتي احلي بكتير في حالات تانيه . ربنا يوفقك .

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي:

جدلا كبيرا بسبب صورة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وظهرت ياسمين صبري في الصورة وملامحها قريبة من صديقة كريستيانو رونالدو، نجم نادى يوفينتوس الإيطالي.

أثارت الفنانة ياسمين صبرى جدلا كبيرا بسبب صورة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وظهرت ياسمين صبري في الصورة وملامحها قريبة من صديقة كريستيانو رونالدو، نجم نادى يوفينتوس الإيطالي.

من احتفال عيد ميلادها.. أيتن عامر تشارك الجمهور بصورة لها مع زوجها |شاهد

نشرت الفنانة ايتن عامر صورة جديدة لها مع زوجها، من الاحتفال بعيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهور متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي :

كل سنة وانت طيبة - مشاء الله - رينا يخليكوا لبعض

يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، ، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

وشاركت أيتن عامر في 2017، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة ‏العيلي، ‏وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏

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