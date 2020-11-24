موجز السوشيال.. ياسمين صبري شبيهة صديقة كريستيانو رونالدو.. ومحمد صلاح يتصدر تويتر

نشر موقع "دوت الخليج"، مجموعة الأخبار التي تصدرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية أبرزها...
بقت شبه جورجينا.. ياسمين صبري تثير الجدل بسبب تغير ملامحها | شاهد
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي:
- جورجينا مين بنت اسكندرية اجمل بكتير .
- صدقي انا اول مره اخد بالي انتي شبه صديقة كريستيانو رونالدو وربنا .
- بسم الله ماشاء الله ملاك يا ياسمين .
- قمر في كل حالاتك بس بلاش نيولوك الشعر انتي احلي بكتير في حالات تانيه . ربنا يوفقك .
- انت بقيتى شبه جورجينا
وأشاد الجمهور عبر جميع وسائل السوشيال ميديا، بموقف الفنانة ياسمين صبري مع سيدة المطر، وتلقت ياسمين العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية بعد استقبالها لها خلال الساعات القليلة الماضية.
وكتبت ياسمين عبر صفحتها بموقع تويتر: انا دائمًا بحاول اشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم.. انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجة نعمات عبد الحميد الملقبة بـ #سيدة_المطر من السوشيال ميديا.
وأضافت: تواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني اني البي كل طلبات الحاجة نعمات اسرتها. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة.
من احتفال عيد ميلادها.. أيتن عامر تشارك الجمهور بصورة لها مع زوجها |شاهد
وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهور متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي :
كل سنة وانت طيبة - مشاء الله - رينا يخليكوا لبعض
يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، ، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.
وشاركت أيتن عامر في 2017، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة هلال، سوزان نجم الدين، محمد نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة العيلي، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي.
فخر العرب.. محمد صلاح يتصدر تويتر بعد إعلان مشاركته غدا أمام أتالانتا الإيطالي
وقال آخرون "فخر العرب جاهزة بلعب غدا ربنا يوفق " و" ان شاءالله بكره نشوفه صلاح مسجل اهداف".
وأكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول ، أن محمد صلاح تعافى تمامًا من فيروس كورونا وأصبح جاهزًا لخوض مباراة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" محمد صلاح تدرب معنا بشكل عادي في التمرين، وهو جاهز لمواجهة أتالانتا غدًا."
هتكونوا الجيل الأفضل.. حازم إمام يحفز لاعبي الزمالك للفوز على الأهلي
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،أخطر، مسئولي نادي الزمالك، بموعد خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية في العاشرة صباح غدٍ، الأربعاء، للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك استعدادا لمباراة الفريق الأبيض أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.
ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. ياسمين صبري شبيهة صديقة كريستيانو رونالدو.. ومحمد صلاح يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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