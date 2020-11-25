'الإعلاميين' تحذر الأعضاء وتلزمهم بالمهنية في تناول مباراة نهائي أفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع اليوم الثلاثاء، مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة نقيب ‏الإعلاميين.

وقال المجلس في بيان له، إن وصول قطبي الكرة المصرية إلى النهائي الأفريقي لرابطة الأبطال، هو فخر للرياضة المصرية بصفة عامة ولكرة القدم بصفة خاصة.

وأهابت النقابة بكل الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، من مقدمي برامج ومراسلين ومعدين ومحررين ومخرجين، وجوب التزام الحيادية في تناولهم لهذا الحدث الأكبر على مستوى الأندية في القارة السمراء، وذلك إعمالًا بما جاء في قانون نقابة الإعلاميين 93 لسنه 2016، والمادة السادسة من القانون والتي جاء في نصها:

١- الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تعجل، والتحقق من سلامتها، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.

٢- عدم تبني أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

٣- احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي.

٤- التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.

وشددت النقابة، على ضرورة الالتزام بكل ما جاء في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، الصادرين عن النقابة في ديسمبر 2017، والمنشور في الجريدة الرسميه في عددها 287، وجاء في موادة.

وأكدت النقابة الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية، والامتناع عن إثارة الكراهية، والتمييز والتحريض بكل أنواعه.

وتابعت: "يجب على جميع الإعلاميين الالتزام بكل ما سبق، حتى لا يُعرض الإعلامي نفسه للمسائلة القانونية، وأن يغلب الجميع ضميرة المهني الحيادي، بعيدًا عن اظهار الانتماء لأي من الطرفين، وتحديدًا أن البطولة ستكون مصرية مائة بالمائة، وليتبارى الجميع، ويتنافس في تقديم أجمل صورة وأفضل أداء إعلامي يليق بإعلاميي الدولة المصرية، الذين يمتلكون حسًا وطنيًا، مغلبين في ذلك مصلحة البلاد على مصلحة الأشخاص".