تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأربعاء 25 -11 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يقدم تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الأربعاء 25- 11-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار البنك الأهلي المصري

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي المصري مول شراكة مع بنك مصر وعدد من البنوك الأخرى لصالح مجموعة طلعت مصطفى بـ 4 مليارات جنيه، فضلا عن شراكة البنك الأهلى فى تمويل الشركة الشرقية للدخان، إيمانًا من البنك الأهلي المصري بدعم الشركات للنهوض بالاقتصاد.



آخر أخبار بنك مصر



ينشر تحيا مصر فوائد بنك مصر على الودائع بالنسب، فهى أهم شئ يشغل عملاء المصرف هو بحثهم عن الفوائد، لذا أكد بنك مصر أن الفوائد على الودائع لم يتم تغييرها أو تقليلها كما هي رغم قرار البنك المركزي بخفض الفوائد.

فوائد بنك مصر على الودائع بالنسب.. تعرف عليها

ينشر تحيا مصر فوائد بنك مصر على الودائع بالنسب، فهى أهم شئ يشغل عملاء المصرف هو بحثهم عن الفوائد، لذا أكد بنك مصر أن الفوائد على الودائع لم يتم تغييرها أو تقليلها كما هي رغم قرار البنك المركزي بخفض الفوائد. آخر أخبار بنك القاهرة

شارك بنك القاهرة في فعاليات معرض Cairo ICT2020 حيث يواصل الكثير من البنوك مشاركتهم في مؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT باعتباره أكبر معرض اقتصادي في القاهرة.



آخر أخبار بنك CIB

يوفر بنك CIB القرض الشخصي من مبلغ خمسة ألاف جنية، وقد يصل المبلغ إلى ١.٥٠٠.٠٠٠ جنيه مصري، كما يوفر بنك CIB إمكانية السداد بفترة تبدأ من ١٢ شهر، وقد تصل إلى ١٢٠ شهر، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم الاقتراض بضمان الودائع والشهادات التي توجد في البنك.