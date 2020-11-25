حزب النور يحسم 7 مقاعد بجولة إعادة انتخابات المرحلة الأولي لمجلس النواب



نجح حزب النور السلفي فى حسم 7 مقاعد بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، والتى أجريت علي مدار 13 محافظة بالجولة الأولي .

وجاءت النتيجة كالتالي

أحمد الشريف

دائرة الدخيلة - العامرية - برج العرب ـ محافظة الإسكندرية وجاءت النتيجة كالتاليأحمد الشريفدائرة الدخيلة - العامرية - برج العرب ـ محافظة الإسكندرية الدكتور أحمد خليل خيرالله

دائرة الدخيلة - العامرية - برج العرب ـ محافظة الإسكندرية

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المحاسب / خالد أبو خطيب

دائرة أبو المطامير ـ النوبارية ـ وادي النطرون ـ محافظة البحيرة

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دكتور احمد حمدي

دائرة كفر الدوار ـ محافظة البحيرة

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دكتور احمد العرجاوي

دائرة أبوحمص وإدكو ـ محافظة البحيرة

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عبد الحكيم_مسعود

دائرة ناصر والواسطي ـ محافظة بي سويف.

عبد المنعم عبد العليم

فردي - دائرة سنورس وطامية ـ محافظة الفيوم

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