العبيدي: المشاركة الشبابية الكبيرة في الاتتخابات انعكاس لمجهودات الدولة في تمكين الشباب

أكد الكاتب الصحفي حازم العبيدي المتخصص في الشئون البرلمانية، أن الشعب المصري سطر أسمى معاني الديمقراطية بالمشاركة الفعالة والايجابية في العرس الديمقراطي في جولهةة الإعادة من المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية مؤكدا أن المصريين سباقين ولهم الريادة في الكثير من المشاركات السياسية خاصة أن مصر من أولى الدول التي كان لديها نظام نيابي عام ١٨٢٤.

واضاف العبيدي خلال مشاركته في تغطيه فاعليات اليوم الأخير من الإعادة على قناة النيل للأخبار مساء اليوم بأن المشاركة الكبيرة للشباب في المشاركة في الانتخابات انعكاس لما تقوم به الدوله من خطوات لتمكين الشباب وإعداد كوادر سياسية قادرة على النهوض بالوطن وتم ترجمتها ليس في الإدلاء بالأصوات ولكن بخوض عدد كبير من الشباب لغمار الانتخابات وطرح رؤى جديده وفعاله يملكون تنفيذها على أرض الواقع وكل هذا مرجعه إلى مجهودات الدولة المصرية في تمكين الشباب.

ولفت العبيدي إلىأن البرلمان الحالي برئاسة الدكتور علي عبد العال وجد في وقت عصيب وواجه تحديات كبيره واستطاع تثبيت أركان الدولة وعمل على استقرار الوطن واستكمال البنيان التشريعي بعدد من التشريعات والقوانين التي وصلت إلى 887 قانون تم إقرارهم وسيقف التاريخ كثيرا أمام هذا البرلمان الذي جاء بعد صوره ٣٠ يونيو.

وأوضح أن البرلمان الجديد المنتخب عليه عب كبير في إقرار عدد من التشريعات التي تساهم في تسهيل حياة المواطن وتعود عليه بالنفع بالإضافة إلى إقرار قانون الإدارة المحلية الذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن أعضاء البرلمان.