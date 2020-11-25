مؤشرات بسقوط هيثم الحريري في جولة إعادة «النواب» بالمرحلة الأولى

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة الإسكندرية، عن خسارة هيثم الحريري، المرشح المستقل على عضوية مجلس النواب، في جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.

وعبر حسابه على موقع فيسبوك، علق "الحريري"، قائلا: "أوجه الشكر لأهالي محرك بك وكرموز ومينا البصل"

وأضاف: "شكرا لكل من شارك ودعم وساند، شكرا لكل من شرفني وكرمني بمنحي صوته وثقته، شكرا لمن لم أتشرف بالحصول على صوته وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه فيما هو قادم".