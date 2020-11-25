محافظ الإسكندرية: موجة الأمطار المقبلة أشد من الأولى.. وتعطيل الدراسة اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء محمد شريف خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن الإسكندرية ستشهد سقوط أمطار غزيرة ومستمرة، قد تفوق الطاقة الاستيعابية بعشرة أضعاف، وهو ما دفعه لتعطيل الدراسة الأربعاء، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، فيما تم تعطيل الجامعة فيما عدا الامتحانات، فضلا عن جميع المصالح الحكومية.
وأضاف، أن العمل قائم منذ صباح الثلاثاء، بوضع عربات الصرف فى 93 نقطة ساخنة تتجمع بها مياه الأمطار، كما تم تجهيز تلك النقاط بالبدالات المخصصة لشفط المياه ونقلها إلى مكان آخر.
وأوضح فى حين اشتداد الأمطار أكثر من اللازم فإنه يتم التعاون بالمنطقة الشمالية والقوات البحرية والهيئة الهندسية والذين لديهم معدات قوية وضخمة لشفط المياه، وذلك تجنبًا لتوقف الحركة المرورية.
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