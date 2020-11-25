شاهد.. مسؤول بالأرصاد: أمطار غزيرة لمدة يومين على هذه المحافظات

جدة - نرمين السيد - وقال "شاهين"، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن الأمطار ستكون غزيرة ومتواصلة لمدة يومين على "مطروح، السلوم، الإسكندرية، بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة، بورسعيد، والدقهلية".

وأضاف، أن الأمطار سكتون متوسطة على القاهرة وجنوب الدلتا، وغزيرة فى بعض الأحيان على مناطق من مدن القناة على مدار يومى الأربعاء والخميس، متوقعًا أن تقل غزارة الأمطار يوم الجمعة المقبل.