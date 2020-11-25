فيديو .. خالد الجندى : وثيقة تأمين الزوجة ستسفيد منها الأسرة بالكامل

جدة - نرمين السيد - وقال خالد الجندى خلال حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه لاحظ خللا فى الحصول على الحقوق بمضمار الأسرة، قد يكون ناتجًا عن بطء التقاضى أو الثغرات القانونية أو بعض المفاهيم المغلوطة عن علاقة الرجل بالمرأة.
وأكد أن هذه الوثيقة للأسرة وليست للمرأة فقط، حيث سيستفيد منها الزوج عند وفاة زوجته أو عند تعرضه للخلع بغير حق، ولكن بعد مضى 20 سنة من الزواج.
وأضاف أن المرأة أيضًا تستفيد من الوثيقة إذا تعرضت للطلاق أو مات زوجها أو أصابه مرض مزمن أو تعرض لحادث سبب له إصابة تعيقه عن ممارسة عمله، مشيرا إلى أنه لا علاقة لها بالأحكام والنزاعات القضائية.
وأوضح أن تمويل هذه الوثيقة سيكون إما من الرسوم التى تحصلها وزارة العدل على توثيق عقد الزواج، أو تكون جزءًا من مؤخر صداق المرأة أو بالاتفاق بين الطرفين.
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