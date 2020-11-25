الإسماعيلي ينفي عرض عبد الرحمن مجدي للبيع

نفى النادي الاسماعيلي عرض اللاعب عبد الرحمن مجدي، للبيع، وأكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن النادي "متمسك باستمرار عبد الرحمن مجدي ولا نفكر في الاستغناء عنه". وأضاف "اللاعب لم يجتمع مع تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى وبالتالى لم يطالب بزياده قيمة عقده". وأردف "عبد الرحمن سينتظم فى التدريبات وغيابه بسب ظروف أسرية ومعاناته من التواء فى كاحل القدم". وأوضح "ما يحدث هدفه الإضرار بمصلحة النادى بترديد أخبار غير صحيحة". وأتم "نتمسك باللاعبين الأساسيين في الفريق وفى مقدمتهم عبد الرحمن مجدي". الجناح البالغ 23 عاما شارك الموسم المنصرم في 31 مباراة مع الدراويش، سجل 8 أهداف وصنع 2. وكان عبد الرحمن ضمن المنتخب الأولمبي الفائز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تأهل منها المنتخب لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام الصيف المقبل.

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