اليوم.. إبراهيم فايق يعود للشاشة من جديد بعد أزمته الصحية

يعود الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، اليوم الأربعاء للشاشة مجدا لاستئناف تقديم برنامجه جمهور التالتة، وذلك ‏بعد تعافيه، وتماثله للشفاء بعد الأزمة الصحية التي أصابته.

كان قد أعلن فايق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "على بركة الله..اعود للظهور مجددا عبر برنامج ‎#جمهور_التالتة على شاشة أون تايم سبورت ٢.. معنديش كلام أقدر أشكر بيه كل الناس.. كل الناس بمعنى كل الناس، ربنا نجاني بفضل دعواتكم وحرفيا أنا اكتشفت ان انتم الرحلة والكنز والعزوة اللي بتحامى فيها، ربنا يخليكم ليا".

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وأُصيب إبراهيم فايق بجلطة رئوية دخل على إثرها للعناية المركزة، ولكن سرعان ما استقرت حالته، ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

