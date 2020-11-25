تحيا مصر ينشر النتيجة الكاملة لجميع محافظات جولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب

ينشر موقع تحيا مصر النتيجة الكاملة للحصر العددي لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب التى أجريت علي مستوي 13 محافظة، والمنتظر أن تعلن بشكل رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأثنين المقبل، وذلك من خلال المحاضر الرسمية للجان العامة علي مستوي محافظات جولة الإعادة.



جولة الإعادة أجريت علي مدار يومي الأثنين والثلاثاء بعد حسم أول 32 مقعد بالجولة الأولي من أصل 143 مقعد بعد تأجيل الانتخابات بدائرة ديرمواس بمحافظة المنيا بعد تصعيد المرشح علاء حسانين، حيث أجريت المنافسة علي 110 مقعد من خلال 220 مرشح من مختلف الأحزاب والقوي السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية.



مستقبل وطن خاض جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولي بواقع 85 مرشحًا فيما خاض المستقلون الجولة بـ85 مرشحًا، وحزب حماة الوطن بـ10 مرشحين، وحزب الشعب الجمهوري، بـ19 مرشحًا، وحزب المؤتمر بـ4مرشحين، وحزب النور بـ7مرشحين، وحزب الإصلاح والتنمية بـ3مرشحين، وحزب المصري الديمقراطي، بـ2 مرشح، وحزب الحرية بـ2مرشح، وحزب الوفد بـ 1 مرشح، وحزب التجمع بـ1مرشح وحزب مصر الحديثة بـ1مرشح، ليكون الإجمالي 220 مرشحًا بجولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب.



وأجريت العملية الانتخابية فى 14 محافظة من الأساس، فيما يتم استبعاد محافظة البحر الأحمر بعد أن تم حسم مقاعدها من المرحلة الأولي، ومن ثم أجريت جولة الإعادة فى 13 محافظة منهم محافظة الجيزة تجري فى دائرة واحدة فقط وهي البدرشين بعد أن حسمت معظم مقاعدها أيضا من الجولة الأولي والتى تضمنت أيضا حسم 32 مقعدًا، منهم 25 مقعدًا لحزب مستقبل وطن، و3 مقاعد مستقلة، و4 مقاعد لحزب الشعب الجمهوري، ليكون الإجمالي 32 من أصل 142 .



شاهد نتيجة كل محافظة من محافظات جولة الإعادة..

