طقس الأربعاء | موجة من عدم الاستقرار تسود.. وفرص لسقوط أمطار غزيرة رعدية

حذّر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، وتستمر إلى الجمعة المقبل.

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف مع احتمال انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة البلاد نتيجة نشاط الرياح وكذلك على السواحل الغربية خلال ساعات النهار، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلاً.

وتتكون الشبورة المائية صباحا ويكون الطقس في غالب أوقات اليوم لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وسيناء

وحذّرت من انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح على بعض الجهات ما يزيد من برودة الطقس فيها.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية الغربية بمحافظات الإسكندرية، "مطروح ودمياط والبحيرة رشيد، وبورسعيد، وجنوب وشمال سيناء، فيما تتعرض محافظات الشرقية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وتنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري ما يزيد من الإحساس ببرودة الجو.

كما من المحتمل أن تشهد محافظات شمال الصعيد والفيوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد طقس يوم غدٍ الخميس، أمطارا غزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات الإسكندرية ومطروح السلوم ورشید ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ) وتتكاثر فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا، على بعض المناطق من الوجه البحري على محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وتشهد معظم هذه الأنحاء انخفاض في درجات الحرارة، كما تنشط فيها رياح ما يزيد من الشعور ببرودة الطقس. أما طقس الجمعة، وهو آخر أيام موجة عدم الاستقرار، فمن المتوقع أن يشهد نهاره سقوط أمطار "متوسطة إلى غزيرة" على بعض مناطق محافظات الإسكندرية ومطروح السلوم، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح، وتتكاثر فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من الوجه البحري في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والشرقية والمنوفية.

وننشر بيانًا تفصيليًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :

القاهرة 22 15

الإسكندرية 21 15

مطروح 22 13

بورسعيد 22 18

دمياط 22 17

الاسماعيلية 23 14

السويس 23 15

الفيوم 22 14

بني سويف 23 13

المنيا 23 12

اسيوط 23 12

سوهاج 24 13

قنا 25 14

الأقصر 25 14

أسوان 26 15

الوادي الجديد 24 13