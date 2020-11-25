فيديو .. مبروك عطية : تعدد الزوجات حرام إلا لو كان الشخص مليارديرا

جدة - نرمين السيد - وأضاف مبروك عطية، خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن بعض الناس يفهم قول الله "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، بشكل خاطئ، حيث يفسر ذلك على العدل فى الجانبين المادى والمعنوى وهذا ليس صحيحًا.
وأوضح، أن العدل فى الجانب المعنوى كحب الرجل لزوجة أكثر من الأخرى هذا ليس بيده ولا يفسد عقد الزواج، وإنما الجانب المادى هو الذى سيحاسب عليه أمام الله.
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