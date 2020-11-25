اليوم..استكمال محاكمة المتهمين بقتل "فتاة المعادي"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المعادي".

كانت النيابة العامة أعلنت تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة فتاة بحي المعادي، حيث تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي بوفاة المجني عليها "مريم" البالغة من العمر 24 عامًا بحي المعادي، وأنَّ شاهدًا قد أبلغ الشرطة برؤيته سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلُّها اثنان، انتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها.

وفي وقت سابق، وقال وليد فكرى، الجانى الأول، اتفقت مع محمد أسامة، إننا نسرق في اليوم دا أي شنط بتاعة السيدات وكنا محددين المنطقة، وجه رضا بالعربية الميكروباص، وحصلت مكالمة تيلفونية بيني وبين محمد، وقالي تعالى الموقف عند الملك الصالح ودخلت المعادي عند مستشفى القوات المسلحة، ووصلت المعادي ودخلت الشارع اللي ارتكبت فيه الواقعة وهو شارع هادي مفيش فيه غير العربية اللي أنا سايقها وهديت سرعة العربية وخدت بالي من بنت ماشية قبل نهاية المفارق".

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وأضاف المتهم "وقربت منها ومحمد أسامة كان راكب ورايا وشد الشنطة والبنت بدأت تشد معاه والبنت وقعت ع الأرض والكوتشي بتاع العربية الأيمن من روا خبط أو داس على جزء من جسمها وجريت بالعربية، ولما عديت التقاطع أخدت بالي أن فيه عربية جات ورايا وفتحت الشنطة لقيت فيها الـ85 جنيه، وميكب وبرفان وفيزا وبطاقة وسلسلة ومفاتيح كتير، ورمينا الشنطة وأخدت علبة المكياج والبرفان، وأكلت بالفلوس كباب وكفتة ومليش علاقة بالسلاح ولا الطلقات".

