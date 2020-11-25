تحيا مصر ينشر حصص الأحزاب السياسية من مقاعد المرحلة الأولي لانتخابات النواب بعد انتهاء جولة الإعادة..مستقبل وطن بالمقدمة

ينشر موقع تحيا مصر النتيجة الكاملة للحصر العددي لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب التى أجريت علي مستوي 13 محافظة، والمنتظر أن تعلن بشكل رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأثنين المقبل، وذلك من خلال المحاضر الرسمية للجان العامة علي مستوي محافظات جولة الإعادة.



ويأتي نشر موقع تحيا مصر النتيجة علي مستوي التركيبة السياسية للفائزين، حيث المستلقون علي مستوي الـ13 محافظة حصلوا علي 26 مقعد فيما حصل حزب مستقبل وطن حصل علي 58 مقعد فيما حصل حزب الشعب الجمهوري علي11 مقعد فيما حصل حزب حماة الوطن علي 4مقاعد، وحصل حصل حزب النور السلفي علي 7مقاعد، وحصل حزب المصري الديمقراطي علي مقعد وحصل حزب الحرية علي مقعدين، وحصل حزب الوفد علي مقعد فيما خسر حزب المؤتمر مقاعده بجولة الإعادة والمقدرة بـ4مقاعد، وخسر أيضا حزب التجمع مقعد له، وخسر حزب الإصلاح والتنمية 3مقاعد وأيضا حزب مصر الحديثه مقعد.



جولة الإعادة أجريت علي مدار يومي الأثنين والثلاثاء بعد حسم أول 32 مقعد بالجولة الأولي من أصل 143 مقعد بعد تأجيل الانتخابات بدائرة ديرمواس بمحافظة المنيا بعد تصعيد المرشح علاء حسانين، حيث أجريت المنافسة علي 110 مقعد من خلال 220 مرشح من مختلف الأحزاب والقوي السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية.



وأجريت العملية الانتخابية فى 14 محافظة من الأساس، فيما يتم استبعاد محافظة البحر الأحمر بعد أن تم حسم مقاعدها من المرحلة الأولي،وشهدت الجولة الأولي من المرحلة الأولي في أكتوبر حسم 32 مقعدًا، منهم 25 مقعدًا لحزب مستقبل وطن، و3 مقاعد مستقلة، و4 مقاعد لحزب الشعب الجمهوري، ليكون الإجمالي 32 من أصل 142 .



وبضم الجولة الأولي من المرحلة الأولي علي جولة الإعادة، يكون حزب مستقل وطن قد حصل علي 58 بالإضافة لـ25 ليكون الإجمالي 83مقعد، وحزب الشعب الجمهوري 11مقعد بالإضافة إلي 4مقاعد ليكون الإجمالي 15 مقعد ، والمستقلين 26 بالإضافة لـ3 ليكون الإجمالي 29، وحزب الوفد مقعد حصل وحزب حماة الوطن 4مقاعد، و حزب النور السلفي 7مقاعد، و حزب المصري الديمقراطي علي مقعد وحزب الحرية علي مقعدين، فيما خسر حزب المؤتمر مقاعده بجولة الإعادة والمقدرة بـ4مقاعد، وخسر أيضا حزب التجمع مقعد له، وخسر حزب الإصلاح والتنمية 3مقاعد وأيضا حزب مصر الحديثه مقعد، ومن ثم يكون إجمالي المقاعد التى تم حسمها من المرحلة الأولي بجولتها الأولي وجولة الإعادة 142 مقد ويتبقي مقعد وحيد لدائرة ديرمواس في محافظة المنيا المؤجل.