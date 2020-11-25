هزتان أرضيتان بالسواحل المصرية فجر اليوم

سجّلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية فجر اليوم الأربعاء عددًا من الزلازل بمنطقة البحر المتوسط، بالقرب من السواحل المصرية .

وقد سجّلت أجهزة المعهد بيان الزلازل ‏بقوة 8.3 درجة على مقياس ريختر

، و ‏خط العرض : °9763.33 شمالا ، و ‏خط الطول : °9853.25 شرقا

، كما ‏تبعد حوالى 316 كم شمال مدينة مرسى مطروح بعمق ‏13 كم .

‏كما سجلت اجهزة المعهد زلزال بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر

و ‏خط العرض : °7985.32 شماال وخط الطول°9228.29 شرقا ، ‏وتبعد حوالى 170 كم شمال مدينة الاسكندرية بعمق : 23 كم .

‏ ولم يرد للمعهد حتى تاريخه أى بلاغات من بعض المواطنين بهاتين الهزتين.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد المعهد القومي للبحوث الفلكية قد نفى خلال الأيام القليلة الماضية شائعة ظلام الأرض لمدة ثلاثة أيام.

وأكد أنه لا صحة لتعرض كوكب الأرض لأيام مُظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية، كما أنه لم يتم رصد أي ظواهر غير طبيعية تتعلق بهذا الشأن أو غيره حتى الآن، مُوضحًا أنه كثيرًا ما يتردد مثل هذه الأنباء بالتزامن مع قرب نهاية العام وبداية عام جديد، مُشيرًا إلى أن العواصف الشمسية ليس لها أي علاقة بإظلام الكوكب، وذلك لكونها ظواهر كونية طبيعية ليس لها تأثير خطير على كوكب الأرض. وان المعهد بالتنسيق مع العديد من المراصد يتم مراقبة الشمس باستمرار و تعطي توقعات للنشاط الشمسي.

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و يقوم المعهد من خلال المراصد المغناطيسية التي يديرها في (الفيوم وابوسمبل) برصد وقياس المجال المغناطيسي للأرض على مدار الساعة، وكذلك رصد أي ظواهر غير طبيعية، ومنها العواصف الشمسية، التي قد تسبب عواصف مغناطيسية لمجال الأرض، في حين أن التوهجات الشمسية الهائلة تحدث ضمن دورة معروفة متكررة للشمس، يسببها اصطدام جسيمات عالية الطاقة بالأرض .

وتتكون هذه الجسيمات من مليارات الأطنان من الغاز ومواد أخرى تنطلق في الفضاء، كما أن وصول الجسيمات المشحونة جراء هذه الانفجارات إلى الغلاف الجوي العلوي لكوكب الأرض هو الذي يتسبب في حدوث "ظاهرة الشفق القطبي"

جدير بالذكر أنه قد سجلت الاحد الماضي محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الاحد الموافق 22 /11/2020 هزة أرضية بالدلتا وعلى بعد 10 كم جنوب شرق المحلة الكبرى ، وكانت بياناتها كالتالي: -

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وأعلن مركز البحوث الفلكية ، أن وقت حدوث الهزة الارضية كان في تمام الساعة 11:52 صباحا بالتوقيت المحلي ، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ، خط العرض 30.93 شمالا ، و خط الطول : 31.25شرقا ، العمق21 : كم

ولم يرد للمعهد اى شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.