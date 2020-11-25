كشف عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، حقيقة العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة للتدريب، خاصة بعد اعتزاله اللعب رسميًا قبل عدة أيام.

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن طلب المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان اللبناني بالتحقيق مع عدد من الوزراء السابقين والحاليين بشأن ارتكابهم مخالفات وإهمال أدى إلى كارثة تفجير نترات الأمونيوم بالعاصمة اللبنانية قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن فترة حكمه لن تكون "ولاية ثالثة" للرئيس السابق باراك أوباما.

هدّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ألمانيا وأوروبا، بعد محاولة تفتيش السفينة التركية من قبل القوات الألمانية في البحر المتوسط. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدء الوزارة في إجراءات انتقال السلطة لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلاً | الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس.. سقوط هيثم الحريري.. حريق هائل بالمرج.. اتهامات لوزراء في انفجار بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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