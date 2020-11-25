نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم والعالي، رصد زلزال وقع قبل قليل، بالقرب من السواحل المصرية، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وأشار، إلى أن الهزة الأرضية الأولى، كانت في الساعة 41؛ 24: 11 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حدثت صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، الساعة 20:18: 12 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح، أن الهزة الأولى كانت بالقرب من مرسى مطروح، والثانية تبعد نحو 170 كم شمال مدينة الإسكندرية، إلا أن المواطنين لم يشعروا بالهزتين.