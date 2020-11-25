سمية الخشاب تعلق على وقف مسلسل موسى لـ محمد رمضان

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، لتطل على جمهورها بفستان غاية في الجمال.

علقت الخشاب، على إحساسها بعد إيقاف مسلسل "موسى" والذي تشارك في بطولته، بسبب اتهام محمد رمضان بالتطبيع مع إسرائيل، وذلك حينما سألت إحدى المتابعات.

ردت سمية الخشاب حول تأثره بإيقاف المسلسل، قائلة: "القمر زعلانة عشان المسلسل"؟ لترد سمية الخشاب قائلة: "لا مش زعلانة كله خير بإذن الله".

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كانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت في اجتماعها الذي انعقد مساء اليوم، في مقر النقابة قرارا بإحالة الفنان المتهم بالتطبيع للتحقيق على خلفية الصور المنتشرة له برفقة مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين.