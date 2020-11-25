محمد صلاح في التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أتالانتا.. اليوم

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتالانتا الإيطالي مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد رود" في تمام العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي يتوقع فيه أن يعود نجمنا المصري محمد صلاح للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراة فريقه السابق بالدوري الانجليزي ضد ليستر سيتي بسبب اصابته بفيروس كورونا.
وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من المتوقع أن يدخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي ..
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: ميلنر ، فابينيو ، ماتيب ، روبرتسون
الوسط: جونز ، فينالدوم ، جوتا
الهجوك: فيرمينو ، ماني ، محمد صلاح
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد أتالانتا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساوي مع الوصيف أياكس أمستردام بنفس الرصيد.
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