اليوم.. جامعة الدول تحتضن اجتماعًا لمناقشة تحويل النفايات إلى طاقة بحضور خبراء

تحتضن القاهرة، اليوم الأربعاء، 25 نوفمبر، اجتماع لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، الرابع عـشر الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة الطاقة بالقطاع الاقتصادي"، بمشاركة خبراء الطاقة المتجددة في الدول العربية، والمنظمات العربية المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة، والإسكوا.
وأوضح السفير كمال حسن، الأمين العام المساعد، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، إن الاجتماع يناقش عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها آلية متابعة تطبيق الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إمكانيات التعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية.
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وأكد السفير كمال حسن، أهمية الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة.
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